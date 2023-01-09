Юлия Высоцкая резко высказалась в адрес желтой прессы, которая "похоронила" ее мужа при жизни

"Восхитительно гадкими людьми" назвала Юлия представителей псевдожурналистики, которые пишут лживые статьи об их семье.

Эмоциональное обращение Юлии Высоцкой, супруги Андрея Кончаловского, впечатляет своей резкостью и прямотой.

"Убили и решили похоронить в Париже! А почему не в Венеции? Или еще где-нибудь? Не собиралась никак реагировать, не хочется даже упоминать таких «журналистов» или кто они там. Мне абсолютно всё равно, что про меня пишут или думают, мне есть чем заняться. Но от таких новостей плохо близким людям, которых подобные сообщения ранят. Спасибо всем, кто искренне переживал. С нами всё в порядке. Желаю всем здоровья"

Юлию Высоцкую все знают как позитивную жизнерадостную женщину, которая заряжает своей положительной энергетикой.

Но в этот раз даже она не выдержала и решилась на гневное высказывание. Рядом с постом Юлия выложила семейный снимок, где они с мужем едут в машине - оба живые и в добром здравии.

Сначала фанаты знаменитой телеведущей связали это обвинение с состоянием несчастной дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.

Девушка с 2013 года находится в коме, не приходит в сознание после тяжелой автомобильной аварии.

Марии сегодня 23 года, и родители продолжают верить в ее полное восстановление и возвращение к нормальной жизни.

Однако гневное обращение Юлии было вызвано распространяемыми с недавних пор в западных СМИ слухами о смерти и похоронах ее мужа.

Именно эту клевету стремилась опровергнуть супруга Андрея Кончаловского публикацией резкого поста.