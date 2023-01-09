Россия вышла из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
2023-01-09 23:52
Группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции сообщила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
Это решение в Группе объяснили незаконными действиями, которые предпринимает Совет Европы.
Там отмечают, что теперь Россия не будет участвовать в работе любых органов Совета Европы в случае ограничения полномочий российских представителей.
Ранее кабмин России одобрил прекращение действия международных договоров Совета Европы в отношении РФ.
Опубликовано: Светлана Репина