Посол Украины в Великобритании Пристайко: Запад поставляет старое оружие с истекшим соком годности
2023-01-10 00:01
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал журналистам, что Запад в основном поставляет украинским военным старое оружие.
Он отметил, что у некоторых видов вооружений уже истек срок годности.
Пристайко отметил, что союзники отказались предоставлять оружие, необходимое Украине, из своих старых запасов.
Он уточнил, что украинским военным нужны боевые танки, истребители, снаряды дальнего действия и системы ПВО.
Опубликовано: Светлана Репина