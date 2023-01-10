Госдепартамент США пригрозил экс-президенту Бразилии Болсонару депортацией

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что бывшему президенту Бразилии Болсонару грозит депортация из страны.

Прайс пояснил, что если Болсонару въехал в США по визе «А», предназначенной для глав государств и дипломатов, ее необходимо менять.

В ином случае Болсонару грозит депортация. Он прибыл во Флориду 1 января, а через 2 дня закончился срок его президентских полномочий.

Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару был госпитализирован в США из-за болей в животе.