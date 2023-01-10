ООН: озоновые дыры могут исчезнуть за 40 лет без использования геоинженерии

Эксперты программы ООН по окружающей среде ЮНЕП считают, что к 2066 году в Антарктике может полностью восстановиться озоновый слой.

По их мнению, в Арктике это может случиться в 2045 году, а в остальном мире – в 2040 году.

Отмечается, что речь идет о восстановлении до уровня 1980 года, когда озоновых дыр еще не было.

В ЮНЕП уточняют, что этому могут помешать проекты в сфере геоинженерии, направленные на ограничение глобального потеления.