ООН: озоновые дыры могут исчезнуть за 40 лет без использования геоинженерии
2023-01-10 00:20
Эксперты программы ООН по окружающей среде ЮНЕП считают, что к 2066 году в Антарктике может полностью восстановиться озоновый слой.
По их мнению, в Арктике это может случиться в 2045 году, а в остальном мире – в 2040 году.
Отмечается, что речь идет о восстановлении до уровня 1980 года, когда озоновых дыр еще не было.
В ЮНЕП уточняют, что этому могут помешать проекты в сфере геоинженерии, направленные на ограничение глобального потеления.
Опубликовано: Светлана Репина