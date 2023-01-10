Звезда 90-х Ольга Зарубина не против совместного выступления с бывшим супругом Александром Малининым

Певица сообщила, что не держит зла на бывшего мужа и даже согласилась бы спеть вместе с ним на сцене романс, чтобы, наконец, расставить все точки над над «i».

Ольга Зарубина объяснила, что конфликта с Александром Малининым, бывшим мужем, у нее нет. Наоборот, она обеими руками выступает "за мир и любовь".

Недавно певица предприняла попытку возвращения на сцену, которая оказалась вполне успешной.

Ольга Зарубина победила в конкурсе «Суперстар! Возвращение», транслируемом на канале НТВ. В финальном выступлении она спела известную песню Аллы Пугачевой "Нас бьют - мы летаем".

Жюри и зрители по достоинствву оценили исполнение. Став победительницей, Ольга Зарубина опередила Катю Лель, Ирину Салтыкову, Роксану Бабаян.

Победа окрылила артистку и вызвала бурю положительных эмоций:

«Я попробовала себя в разных стилях и жанрах на проекте: это было реальным полетом в космос. Таких чувств и эмоций, которые я испытала на проекте, у меня не было давно. Я ничуть не жалею, что согласилась поучаствовать в «Суперстаре»

Исполнять романс на проекте Ольга не стала, ведь мастером этого жанра всегда был ее экс-супруг. После брака осталась совместная дочь, с которой у отца не сложились отношения.

У Зарубиной долго были сложные отношения с бывшим мужем. Но теперь все конфликты позади и забыты.

Ольга даже призналась, что совсем не против выйти на сцену с Александром и спеть вместе, чтобы окончательно зарыть топор войны.

«С удовольствием бы спела красивый романс. Можно даже было бы и дуэтом... Можно и с ним. Кстати, да, с ним. Мне кажется, наша совместная песня расставила бы все точки над «i» и прекратила бы полоскание грязного белья в наш адрес. Я только за мир и любовь, а музыка творит чудеса»

Певица уверена, что дочь была "рада, увидев на сцене вместе мать и отца". Сейчас Кире 37 лет, она живет за границей и готовится выйти замуж.