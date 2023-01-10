США пообещали Китаю издержки в случае помощи России
2023-01-10 00:25
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай понесет издержки, если будет помогать России и уклоняться от санкций.
Он отметил, что в Соединенных Штатах внимательно следят за взаимодействием Китая с российской стороной.
Прайс отметил, что США дали понять Китаю, какой будет цена помощи России и уклонения от санкций.
Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что для его страны важно развитие отношений с США в военной сфере.
Опубликовано: Светлана Репина