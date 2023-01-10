США пообещали Китаю издержки в случае помощи России

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Китай понесет издержки, если будет помогать России и уклоняться от санкций.

Он отметил, что в Соединенных Штатах внимательно следят за взаимодействием Китая с российской стороной.

Прайс отметил, что США дали понять Китаю, какой будет цена помощи России и уклонения от санкций.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что для его страны важно развитие отношений с США в военной сфере.