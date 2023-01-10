Американские ученые установили: питаться надо строго по часам

Сотрудники Университета Вандербильта в Нашвилле изучили особенности влияния времени приема пищи на обменные процессы в организме.

Исследователи провели эксперимент, состоявший из двух сессий длительностью по 56 часов.

Добровольные участники среднего и старшего возраста все это время находились в "метаболической комнате", оборудованной прямо в здании университета.

Специалисты вели круглосуточное наблюдение за тестируемыми, отслеживая энергетические траты, скорость протекания метаболических реакций, коэффициенты дыхательного обмена, показатели окисления углеводов и липидов.

Обе сессии проходили с поддержанием одинакового режима дня, сна и бодрствования, участникам предлагались одинаковые физические нагрузки.

Питание было схожим по объему порций, выбору продуктов, уровня калорийности. Но была одна разница между двумя сессиями: приемы пищи проходили в разное время.

Во время первого сеанса участники завтракали в 8-9 часов утра, обедали в 12.30-13.30, ужинали в 17.45-18.15.

Во время второго сеанса на завтрак участники получили лишь чашку несладкого кофе или чая. Далее был обед и ужин в то же самое время, как и в первой сессии.

Перед сном в 22.00-23.00 мужчины и женщины перекусывали, калорийность этого перекуса была сопоставима с калорийностью пропущенного завтрака.

В результате выяснилось: еда из позднего перекуса усваивалась гораздо хуже, чем пища, полученная во время полноценного завтрака.

Жиры, поглощенные перед сном, откладывались "про запас". Во время отдыха организм сначала перерабатывал углеводы, оставляя жиры напоследок.

Когда люди не получали полноценный завтрак, днем их постоянно тянуло на сладкое.

Вывод такой: тем, кто заинтересован в похудении, нельзя пропускать завтрак, и он должен быть насыщенным.

Второй момент: промежуток между ужином и завтраком должен быть как можно длиннее. Такой подход поможет быстрее убрать лишний вес и предупредит сбои в обмене веществ.