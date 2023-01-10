Der Spiegel: у Национального банка Швейцарии зафиксированы рекордные убытки в 2022 году

Издание Der Spiegel сообщает, что убытки национального банка Швейцарии в 2022 году составили 132 млрд франков.

Это рекордный показатель дефицита федерального резерва, который связан с повышением курса валюты.

Такого убытка у Национального банка Швейцарии не было за все 115 лет его существования. В 2021 году показатель составил 26,3 млрд франков.

В связи с негативными финансовыми результатами года руководство регулятора планирует отказаться от денежных выплат в 2023 году.