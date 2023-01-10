Песков объяснил, могут ли срочники участвовать в спецоперации

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, могут ли солдаты срочной службы участвовать в спецоперации.

Он пояснил, что любой человек, проходящий срочную военную службу, имеет право подписать контракт.

После этого он может оказаться в зоне проведения спецоперации на Украине. Перейти на контрактную службу срочники могут по своему желанию.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев предложил Госдуме рассмотреть возможность отправки срочников на спецоперацию по их желанию.