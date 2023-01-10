WSJ: США оказывают давление на ЮАР из-за российского судна
2023-01-10 01:31
The Wall Street Journal сообщает, что в США выразили недовольство действиями ЮАР в отношении российского судна.
Так, африканская страна разрешила российскому кораблю причалить к своей военно-морской базе, не включая радиоответчик.
Местные власти отказались предоставлять информацию о грузе, который находился на этом корабле.
В ответ на претензии США глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявила, что американцы оказывают давление на все африканские страны, поддерживающие Россию.
Опубликовано: Светлана Репина