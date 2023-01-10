Судьба заставила Татьяну Тарасову стать тренером в 19 лет

Папа и мама никогда ее не хвалили, но это лишь помогло ей добиться высочайших результатов.

Татьяна Анатольевна Тарасова родилась в спортивной семье.

Ее отцом был знаменитый советский хоккейный тренер Анатолий Тарасов, а мамой - преподаватель физкультуры, окончившая высшую школу тренеров, Нина Тарасова.

Первой в семье появилась Галина, а через 6 лет после нее, в 1947 году, - Таня.

Отец надеялся, что вторым ребенком будет мальчик, но когда снова родилась девочка, он решил вырастить ее настоящей спортсменкой.

Он научил дочку плавать в 4 года, причем сделал это достаточно жестко: бросил ее за борт лодки.

А в 5 лет заставлял ее делать пробежки по всему периметру двора, строго наблюдая из окна, чтобы девочка не срезала углы.

Уже через год, в 6 лет, девчушка самостоятельно ездила на тренировки без сопровождения взрослых.

Однако фигуристкой долго пробыть Татьяне Тарасовой было не суждено. На международной зимней Универсиаде 1966 года в Италии они в паре с фигуристом Проскуриным стали чемпионами.

Во время круга почета перед зрителями в полумраке Татьяна запнулась коньком о дорожку и вывихнула плечо. Из-за серьезной травмы ей пришлось проститься с фигурным катанием.

Но упорная девушка не стала долго горевать. Сначала она решила поступать в театральный институт, но отец был категорически против.

Тогда в свои 19 лет Татьяна пошла в тренеры и начала тренировать тех фигуристов, с которыми еще вчера выступала на льду.

Отец и другие тренеры отнеслись к этому скептически, но уже через три года Татьяна Тарасова добилась значительных успехов в профессии.

Ее ученики стали побеждать на соревнованиях в Советском Союзе, а в 1975 году взяли победу на чемпионате мира, после чего Татьяна Анатольевна получила звание заслуженного тренера СССР.

И только в 1992 году отец признал в ней равноправную коллегу - после того, как ее ученики в пятый раз приняли участие в Олимпиаде и поднялись на пьедестал победителей.