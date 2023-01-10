Аналитик Юшков: остановка «Северного потока» продолжает создавать проблемы Германии
2023-01-10 02:20
Аналитик Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков заявил, что в Германии продолжается системный кризис.
По его словам, снижение российского газа в энергопотреблении страны не помогло избежать упадка экономики.
Юшков напоминает, что в сентябре был полностью остановлен «Северный поток – 1» из-за ситуации с турбинами.
Весной были прекращены поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» из-за национализации Польшей доли «Газпрома».
Опубликовано: Светлана Репина