Диетологи рекомендуют употреблять летом много черешни

Эта ягода - настоящий кладезь полезных веществ. Она вкусна, полезна для организма и низкокалорийна.

В этой красивой и яркой ягоде содержится много витамина С. Всего 100 граммов съеденной черешни покрывают 20 % суточной потребности организма в витамине С.

Большое содержание калия в этой ягоде помогает нормализовать пульс и укрепить сердечную мышцу.

Кумарины препятствуют свертываемости крови и снижают риск развития тромбоза.

А клетчатка, содержащаяся в черешне, способствует пищеварению, дает питание полезным бактериям, которые нормализуют микрофлору и борются с запорами.