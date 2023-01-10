Диетологи рекомендуют употреблять летом много черешни
2023-01-10 02:43
Эта ягода - настоящий кладезь полезных веществ. Она вкусна, полезна для организма и низкокалорийна.
В этой красивой и яркой ягоде содержится много витамина С. Всего 100 граммов съеденной черешни покрывают 20 % суточной потребности организма в витамине С.
Большое содержание калия в этой ягоде помогает нормализовать пульс и укрепить сердечную мышцу.
Кумарины препятствуют свертываемости крови и снижают риск развития тромбоза.
А клетчатка, содержащаяся в черешне, способствует пищеварению, дает питание полезным бактериям, которые нормализуют микрофлору и борются с запорами.
Опубликовано: Наталья Павлова