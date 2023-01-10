В США считают, что БМП Bradley изменят динамику боев на Украине

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что с помощью поставок БМП Bradley планируется изменить динамику боев на Украине.

По его словам, украинская армия уже продемонстрировала свою стойкость, и это он считает одним из видов динамики.

При этом Прайс признал, что на Украине находится очень много российских военных, и США хотят помочь ВСУ изменить ситуацию.

Он напомнил, что Соединенные Штаты пообещали Украине поставки БМП, а также систем противовоздушной обороны.