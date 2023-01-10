На Землю упал спутник NASA, который находился в космосе 38 лет

NASA сообщает о падении на Землю своего спутника ERBS, который запустили в 1984 году с космическим кораблем «Челленджер».

Аппарат использовался до 2005 года для исследования концентрации веществ в стратосфере Земли.

8 января спутник вошел в атмосферу Земли над Беринговым морем. Изначально предполагалось, что большая его часть сгорит.

В общей сложности спутник выполнял свои функции в течение 21 года при том, что он был рассчитан на двухлетний срок эксплуатации.