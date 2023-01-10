В аналитическом центре обнаружены секретные документы вице-президента Байдена

Секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена были обнаружены в помещении вашингтонского аналитического центра, где в свое время работал нынешний президент.

Адвокаты Джо Байдена обнаружили документы в ноябре, когда освобождали эти помещения, и передали их в Архив, ответственный за сохранение такого рода документов, сообщил его юрисконсульт Ричард Заубер.

«Белый дом сотрудничает с Национальным архивом и Министерством юстиции», — говорится в заявлении Ричарда Заубера.

По его словам, «небольшое количество секретных документов было найдено в запертом шкафу» Пенсильванского центра Байдена, аналитического центра, связанного с Пенсильванским университетом.