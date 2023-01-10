«Лукойл» продаст производство итальянской компании GOI Energy
2023-01-10 07:06
Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о заключении соглашения о продаже нефтеперерабатывающего завода на Сицилии.
Продажа НПЗ компании GOI Energy должна быть завершена к концу марта, и ряд разрешений от властей, в частности от правительства Италии, еще не получен, сообщил Лукойл в понедельник.
Тысячи рабочих на заводе опасались за свою работу из-за европейского эмбарго на российскую нефть.
На НПЗ работает около 3,5 тыс. человек, еще 6,5 тыс. рабочих косвенно зависят от предприятия. В конце 2022 года рабочие НПЗ провели забастовку в знак протеста против закрытия завода.
Лукойл заявил, что новые владельцы сохранят рабочие места и условия охраны труда и техники безопасности в рамках достигнутого соглашения.
Опубликовано: Тарас Медведев