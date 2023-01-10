Маккрати сдал экзамен на прочность на посту спикера Конгресса США

Новый спикер Палаты представителей от республиканцев Кевин Маккарти выдержал первое испытание на своем посту.

Вечером в понедельник Палата представителей приняла новые Правила процедуры, которые теперь будут применяться в работе Палаты представителей на новой сессии, 220 голосами против 213.

Маккарти мог позволить себе потерять только четыре голоса из-за узкого республиканского большинства. В итоге один республиканец проголосовал против Регламента вместе с демократами, еще один однопартиец спикера пропустил голосование.

Чтобы переманить на свою сторону своих оппонентов из крайне правых партий, Маккарти пришлось пойти на радикальные уступки небольшой группе депутатов. Теперь любой член парламента может единолично инициировать вотум недоверия председателю Палаты представителей.

Кроме того, Маккарти пообещал группе своих оппонентов посты в важных комитетах Палаты представителей, включая комитет, который решает, за какие законопроекты следует голосовать, в рамках побочных сделок.