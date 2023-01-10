Украинцев возмутили фото роскошного новогоднего отдыха в Париже пресс-офицера Госпогранслужбы Плантовской

Скандал в соцсетях вызвала Иванна Плантовская из пограничной службы Украины. Офицер из Одессы похвасталась фотографиями с новогодней ночи, которую она провела в Париже.

Когда интернет-пользователи стали спрашивать, откуда у нее на это деньги, она заблокировала свои профили.

Как сообщает портал censor.net, пресс-секретарь Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская встретила Новый год в Париже.

Офицер-пограничник выложила фотографии с отдыха в социальных сетях. На фотографиях она позировала на фоне Эйфелевой башни, а также опубликовала фотографии с предыдущих пребываний на зарубежных курортах.