Украинцев возмутили фото роскошного новогоднего отдыха в Париже пресс-офицера Госпогранслужбы Плантовской

APS
2023-01-10 07:21

Скандал в соцсетях вызвала Иванна Плантовская из пограничной службы Украины. Офицер из Одессы похвасталась фотографиями с новогодней ночи, которую она провела в Париже.

Когда интернет-пользователи стали спрашивать, откуда у нее на это деньги, она заблокировала свои профили.

Как сообщает портал censor.net, пресс-секретарь Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская встретила Новый год в Париже.

Офицер-пограничник выложила фотографии с отдыха в социальных сетях. На фотографиях она позировала на фоне Эйфелевой башни, а также опубликовала фотографии с предыдущих пребываний на зарубежных курортах.

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    Дело стало громким, когда интернет-пользователи стали комментировать ее шикарные отпуска. Они указали, среди прочего, что она может быть более сдержанной, когда в ее стране такая тяжелая ситуация.

    "Лицо" украинских пограничников немедленно отреагировало и закрыло свои профили в соцсетях.

    Украинские пограничники моментально отреагировали на случай. Пресс-секретарь Погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил в интервью порталу tsn.ua, что не будет комментировать, чем офицеры занимаются в свободное время, но решения о ее дальнейшей судьбе профессионального будут приняты в ближайшее время.

Опубликовано: Николай Скира







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