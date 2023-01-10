Украинцев возмутили фото роскошного новогоднего отдыха в Париже пресс-офицера Госпогранслужбы Плантовской
Скандал в соцсетях вызвала Иванна Плантовская из пограничной службы Украины. Офицер из Одессы похвасталась фотографиями с новогодней ночи, которую она провела в Париже.
Когда интернет-пользователи стали спрашивать, откуда у нее на это деньги, она заблокировала свои профили.
Как сообщает портал censor.net, пресс-секретарь Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская встретила Новый год в Париже.
Офицер-пограничник выложила фотографии с отдыха в социальных сетях. На фотографиях она позировала на фоне Эйфелевой башни, а также опубликовала фотографии с предыдущих пребываний на зарубежных курортах.
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Дело стало громким, когда интернет-пользователи стали комментировать ее шикарные отпуска. Они указали, среди прочего, что она может быть более сдержанной, когда в ее стране такая тяжелая ситуация.
"Лицо" украинских пограничников немедленно отреагировало и закрыло свои профили в соцсетях.
Украинские пограничники моментально отреагировали на случай. Пресс-секретарь Погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил в интервью порталу tsn.ua, что не будет комментировать, чем офицеры занимаются в свободное время, но решения о ее дальнейшей судьбе профессионального будут приняты в ближайшее время.
Опубликовано: Николай Скира