Politico сообщило о желании США передать Украине современные БТР Stryker

В Вашингтоне прорабатывают вопрос передачи Киеву современных бронетранспортеров Stryker.

Администрация Белого дома рассматривает вопрос передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker в рамках пакета новой военной помощи, сообщает Politico со ссылкой на свои информированные источники.

По данным издания бронетехника необходима украинской армии для отражения российского наступления, которое готовится весной.

"Бронетранспортеры Stryker могут стать частью нового пакета военной помощи США для Украины. Решение может быть принято уже на следующей неделе", - пишет Politico.

В пятницу Вашингтон объявил о самом масштабном пакете военной помощи Киеву за все время проведения спецоперации. В него вошли боевые машины пехоты Bradley, боеприпасы для РСЗО Himars, боекомплекты для других типов оружия, амуниция и снаряжение.