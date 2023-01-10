Первый запуск космической ракеты с британской земли не удался

Историческая британская космическая миссия потерпела неудачу, сообщили в национальном космическом агентстве вечером в понедельник.

«Похоже, у нас есть аномалия, которая помешала нам выйти на орбиту», — написала в Twitter компания Virgin Orbit, которая организовала запуск ракеты из Корнуолла на юго-западе Англии.

Ракета была запущенна поздно вечером в понедельник с борта переоборудованного самолета Boeing 747, что стало первым космическим запуском для Великобритании, пусть и не удачным.

Ракетоноситель должен вывести на орбиту девять спутников, которые должны использоваться в том числе для наблюдения за погодой.