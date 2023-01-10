Телеканал «Дождь» получил аккредитацию на вещание в Нидерландах
2023-01-10 08:12
Признанный в России иностранным агентом телеканал «Дождь» получил аккредитацию на вещание в Нидерландах.
Лишенный ранее лицензии в Латвии телеканал "Дождь" получил акредитацию на вещание в Нидерландах, сообщила Комиссия по средствам массововй информации страны.
"Комиссия по СМИ выдала разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения под названием TV Rain", - говорится в публикации.
Лицензия действительна на протяжении пяти лет. Получение "Дождем" лицензии в одной из стран ЕС позволит распространить контент по всем кабельным сетям Евросоюза, в том числе и Латвии, лишившей его ранее аккредитации.
Опубликовано: Максим Алексеев