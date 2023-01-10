Кучера находился в самолете, который совершил экстренную посадку на базе BBC Индии

Актер и ведущий Оскар Кучера летел в отпуск на Гоа, когда его самолет совершил экстренную посадку на базе BBC Индии. Пассажиров встретили люди с автоматами и в касках.

Оскар Кучера находился в самолете авиакомпании "Azur Air", совершившем экстренную посадку на базе ВВС Индии.

Звезда экрана направлялся в отпуск на Гоа.

В своем Телеграм-канале актер сообщил, что пассажиров высадили из самолета, а встретили их люди в касках и с автоматами. После всех рассадили в автобусы по 45 человек в одну линию.

Ведущему было очень неприятно, так как никому из пассажиров ничего не думали объяснять. Члены экипажа были спокойны и приветливы.