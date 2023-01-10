Bloomberg: нефть из России продается по цене ниже потолка введенного ЕС

Российская нефть продается по цене $38 за баррель, ниже потолка введенного ЕС, G7 и Австралией в $60.

Российская нефть марки Urals продается по цене 38 долларов за баррель в порту Приморск, что значительно ниже потолка цен, введенного ЕС, G7 и Австралией в 60 долларов за баррель, сообщает Bloomberg.

Агентство связывает это с тем, что после введения эмбарго на поставки нефти в Европу Россия становится все более зависима от Китая и Индии.

Для того, чтобы конкурировать с поставщиками с Ближнего Востока российские компании вынуждены продавать сырье со значительным дисконтом, пишет Bloomberg.

В то же время основной конкурент Urals на мировом рынке, нефть марки Brent стоит 78,57 долларов за баррель.