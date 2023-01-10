В личном кабинете Байдена прокуратура обнаружила секретные документы

В офисе одного из аналитических центров, связанных с Джо Байденом, были обнаружены секретные документы, сообщил адвокат президента США Ричард Заубер.

Белый дом должен передать файлы в Национальный архив и сотрудничать с прокуратурой по делу. Говорят, что файлы относятся ко времени, когда Байден был вице-президентом.

По данным Заубера, документы были обнаружены во время закрытия вашингтонского офиса Пенсильванского центра Байдена при Пенсильванском университете, где Байден был почетным профессором.

Документы были обнаружены 2 ноября и вскоре после этого должны были быть переданы в Национальный архив, а прокуратура также должна была их проанализировать.

Хранение секретных документов стало причиной обыска в прошлом году в доме бывшего президента Дональда Трампа в прошлом году.

Трамп сохранил документы, в том числе самой высокой секретности, несмотря на несколько попыток властей штата восстановить их.

У Трампа было более 300 таких документов. Дело расследуется прокуратурой.