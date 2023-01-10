Эстония внедрит механизм изъятия российских активов для Украины уже в январе

Власти Эстонии намерены внедрить механизм изъятия российских замороженных активов в пользу Украины уже в январе, опередив ЕС.

Эстония намерена проработать законодательную базу, которая позвалит изымать российсике замороженные активы и передавать их Украине уже до конца января, заявил официальный представитель МИД страны Миххель Тамм, передает Bloomberg.

Речь идет об активах на сумму около 20 миллионов евро, заблокированных на эстонских счетах. Эстония намерена внедрить юридический механизм до того, как Еврокомиссия разработает единое соглашение об изъятии замороженных резервов Центрального банка России на сумму более 300 миллиардов евро.

Ранее Bloomberg сообщал о том, что Германия готова использовать заблокированные российские активы для помощи Украине, если союзники последуют ее примеру.