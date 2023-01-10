Блогер Рустам Набиев, оставшийся без ног, заявил, что на зиму будет уезжать из Уфы

Эту зиму он проводит в Турции, где погода его радует, в то время как в родном городе -40 и сплошные сугробы. Мужчина рассказал, почему ненавидит зиму и не собирается больше проводить ее в России.

Рустам Набиев родом из Уфы, где зимы славятся своими морозами и обилием снега. 5 лет назад мужчина стал инвалидом - остался без ног.

Это случилось при прохождении срочной службы в армии, когда в Омске обрушилась казарма.

В настоящее время мужчина занимает ответственную должность в городе - в прошлом году он назначен советником мэра по доступной среде.

Теперь Рустам передвигается только на инвалидной коляске, и снежные заносы в Уфе очень затрудняют ему жизнь, зима превращается в пытку. Именно поэтому блогер улетел в Турцию.

"В Уфе сейчас сильные морозы под -40, а тут так классно. Все-таки надо конкретно поставить цель — зимовка в теплых странах. Даю слово, что следующую зиму проведем не в России"

Рустам Набиев и раньше поднимал тему сложностей, с которыми приходится сталкиваться инвалидам в Уфе зимой.

В прошлом году он снял видео, где показал, каким испытанием становится для него дорога домой сквозь сугробы.

А между тем блогер известен своим пристрастием к экстремальным увлечениям. Он любит покорять горные вершины. Статус инвалида никак этому не мешает.

Рустам уже совершал восхождения на Килиманджаро, Казбек, Манаслу, Эльбрус и не только. Следующая по плану - Аргентина.

Про одно из горных путешествий блогера Рустама Набиева был снят документальный фильм.