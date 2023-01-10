У звезды «Доярки из Хацапетовки» Евгении Осиповой роман с избранником на 18 лет моложе

Нвогодние праздники 36-летняя артистка провела в компании нового поклонника и уже познакомила его со своими детьми.

Евгения Осипова в минувшем году неожиданно развелась с супругом, оператором Анатолием Симченко. Вместе они были 11 лет, в браке у них родились сын Максим и дочь София. Но звезда «Доярки из Хацапетовки» и «Закрытой школы» недолго коротала вечера в одиночестве, сообщает СтарХит.

36-летнюю актрису в новогодние праздники заметили на катке на Красной площади в объятиях молодого человека. Как стало известно изданию, избранник Осиповой - 18-летний журналист, продюсер Андрей Карпов, который известен в Интернете под ником Гликоген ТВ.

«Евгения и Андрей смотрелись как пара: они держались за руки, парень постоянно ее обнимал, прицеловывал, — рассказали СтарХиту очевидцы. — Вместе с ними также были дети Осиповой, молодой человек и с ребятишками отлично играл - видно, что уже давно знакомы, дружат».

Несмотря на свой юный возраст, Карпов давно зарабатывает себе на жизнь сам. Молодой человек рано повзрослел: будучи несовершеннолетним, он сбежал из дома от матери, которая его избивала. Журналист перебрался из Костромы в ТикТок-дом Москвы. Подростка дважды объявляли в розыск и ловили.

Сегодня Андрей полностью встал на ноги: он работает на ТВ, на одном из федеральных каналов. Парень в том числе занимается приглашением звезд шоу-бизнеса на ток-шоу.

Вероятно, на таких съемках и случилось его знакомство с Евгенией. И актрису совершенно не смущает ни его прошлое, ни большая разница в возрасте с кавалером.

Осипова на днях выложила в соцсетях шикарный букет, и в подписи поблагодарила избранника за чудесный подарок. А Карпов поделился у себя на странице совместным фото с Евгенией и ее детьми. И подписал:«Сходили семьей на ГУМ-каток». Осипова отреагировала на снимок сердечком в комментариях.