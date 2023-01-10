Женщина из Башкирии рассказала, что виной смерти ее ребенка стало халатное отношение врачей

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели четырехмесячного ребенка в одной из башкирских больниц. По мнению матери виноваты медики: три раза она обращалась за помощью и не получила ее.

Медперсонал местного медучреждения в Стерлитамаке не оказал своевременную помощь младенцу, который после этого умер в реанимации.

Об этом заявила мать ребенка Анастасия Королева. Обстоятельства дела расследуются следственным комитетом России.

Как рассказала женщина, трагическое событие произошло 4 января в Стерлитамаке. Сначала малыш начал плакать без перерыва несколько часов к ряду, успокоить его было невозможно.

Мама обратилась к врачам. С ее слов, доктор грубо и без особого желания сделала осмотр, затем практически выгнала их из медучреждения.

Прошел еще час, у малыша открылась рвота. Мать вызвала скорую, фельдшер списал все на прорезывание зубов и уехал. Лучше ребенку не стало.

Утром родители повторно вызвали скорую помощь, после чего малыша срочно увезли прямо в хирургию.

По рассказу матери, врачи не спешили оказывать помощь после прибытия ребенка в больницу. В реанимацию его забрали только тогда, когда младенец перестал дышать.

Анастасия Королева:

"При этом ребенок уже покрывался синими пятнами, стонал, не было сил. Только после того, как мы закричали, что ребенок уже не дышит, выбежал врач из соседнего кабинета и сказал: «Срочно в реанимацию». Я на своих руках с недышащим ребенком побежала в реанимацию и положила его на стол. Через 40 минут мне сказали, что его не спасли. Чтобы скрыть свой непрофессионализм, в заключении о смерти написали то, чего у ребенка не было. Как мне дальше жить в этом городе, где нет профессиональных врачей и квалифицированной помощи?"

По факту произошедшего ведутся разбирательства. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отдал распоряжение руководителю следкома Башкирии Ильясу Масалимову о возбуждении уголовного дела.

Минздрав изучает клинический случай в Башкирии, контролирует расследование заместитель министра здравоохранения РБ Татьяна Саубанова.