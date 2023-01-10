Победительница проекта «Суперстар! Возвращение» Зарубина споет дуэтом с экс-супругом Малининым
2023-01-10 10:06
Известная певица Ольга Зарубина изъявила желание спеть дуэтом с коллегой по сцене и бывшим мужем Александром Малининым.
Ольга Зарубина одержала победу в шоу "Суперстар! Возвращение"
После окончания музыкального проекта певица заявила, что не прочь исполнить романс в дуэте со своим экс-супругом и коллегой Александром Малининым, о чем сообщает "The Voice Mag".
По мнению Зарубиной, совместная работа могла бы закрыть окончательно вопрос с разводом знаменитостей, который не устают обсуждать в обществе.
Опубликовано: Наталья Гончарова