Людмила Поргина обвинила Стаса Садальского в пристрастии к спиртному

Актриса таким образом заступилась за коллегу Татьяну Кравченко, которую актер громко уличил в алкоголизме.

В московском «Ленкоме» - очередной скандал. Стас Садальский уличил артистку театра Татьяну Кравченко, сыгравшую Валюху в сериале «Сваты», в алкоголизме. По словам актера, «алкоголь помутил разум» его коллеги, потому она и сорвала антрепризный спектакль в Санкт-Петербурге.

Садальский задался вопросм: «Неужели директор театра поощряет это?».

Другая звезда «Ленкома», Людмила Поргина, уверяет, что "Татьяна Эдуардовна, может быть, и выпивает, но не так, как пишет Садальский".

"Таня прекрасная актриса, - говорит Людмила Андреевна. - Мы ее очень любим и ценим, как замечательную характерную актрису. Марк Анатольевич Захаров тоже ее обожал. И, мне кажется, она не сорвала ни одного спектакля".

"Я поражаюсь, будто Садальский сам не пьет! Даже смешно это слышать! Знаю, что выпивает, сама видела его выпившим. Зачем же он говорит так о ком-то? Пусть бы о себе рассказал! Что мы пальцем тычем в другого, а не себя в сердце?", - добавила Поргина.

Артистка отметила, что сейчас она не играет с Кравченко. И они не часто встреачются. Но она видит коллегу в театре, и никогда не замечала у нее того состояния, о котором заявлял Садальский.