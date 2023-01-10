Никита Михалков чувствует себя хуже: растет поражение легких и есть проблемы с сердцем

По последним данным медиков, у знаменитого режиссера увеличился участок поражения легких, а также усугубились проблемы с сердцем.

На сегодняшний день 77-летнему Никите Михалкову поставлен диагноз "Идиопатическая пневмония".

В столичную клинику режиссер попал 5 января. Он сам вызвал скорую для себя, потому что заметил ухудшение самочувствия.

До этого два дня у Михалкова наблюдалась высокая температура, появились кашель и одышка. После прохождения теста у знаменитости был выявлен COVID-19.

Недавно все думали, что кризис в состоянии Михалкова прошел. Николай Бурляев:

«Сильно переживаю за него. Слава Богу, температура у него спала, он в сознании и обязательно выздоровеет! Всё будет хорошо!»

Сегодня ситуация изменилась. Появилась информация об ухудшении состояния. В легких увеличилась площадь поражения, фиксируется обострение хронических сердечных нарушений.

Из сообщения Telegram-канала Mash:

«После КТ легких у Никиты Сергеевича обнаружили рост пораженных участков. Врачи поставили диагноз: идиопатическая пневмония. У Михалкова мерцательная аритмия. Без должной помощи у него мог развиться инфаркт, но этого удалось избежать. Врачи следят за состоянием пациента и между собой называют его настоящим бойцом»

Как считают врачи, заболеть коронавирусом Никита Михалков мог 31 декабря, когда находился в храме при отпевании близкого друга Эдуарда Артемьева.

Композитор умер от осложнений, возникших после ковида. Церемония собрала толпу людей. Михалков находился в самой гуще около полутора часа.