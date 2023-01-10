В Британии поступили в продажу скандальные мемуары принца Гарри

Многие подданные королевства со скепсисом настроены к публикации “Запасного”, что подтверждает падение рейтинга принца.

Автобиографическая книга принца Гарри Spare (“Запасной”) сегодня поступила в продажу в десять книжных магазинов Британии, сообщает ТАСС. Два из них изменили график работы, чтобы желающие смогли ознакомиться со скандальными мемуарами как можно скорее.

Агентство сообщает, что откровения младшего сына короля Карла III могут вызвать большой скандал в Букингемском дворце.

Из ранее опубликованных отрывков, попавших в руки журналистов по ошибке испанских книжных дистрибьюторов, публика получила представление об интимности тем, которые затронул принц.

В частности, Гарри признался в книге в том, что впервые попробовал наркотики, служил в Афганистане. Автор рассказал, как лишился девственности. Стало известно, что гонорар принца заиздание составил $20 миллионов.

В Великобритании многие подданные королевства со скепсисом настроены к публикации “Запасного”, что подтверждают данные рейтинга популярности Гарри, который снизился до 26%.