В Израиле обнаружили скелет монаха, который закован в цепи

Редчайшая находка сделана неподалеку от Иерусалима, где полторы тысячи лет назад находился византийский монастырь.

Археологи Израиля обнаружили останки человека, у которого ноги, руки и шея были скованы железными кольцами, сообщает Вокруг света.

Останки находились в гробнице под 1500-летним византийским монастырем. Ученые полагают, что скелет принадлежат христианскому монаху, и тогда ношение цепей было частью аскетического подвига. Такая находка — большая редкость для данного региона.

Ранее в этом же месте археологи нашли остатки церкви византийского периода. Архитектурный комплекс включал в себя монастырь, церковь, постоялый двор, гостиницу для паломников. Все это находилось вдоль старой дороги из Лода к Иерусалиму.

Скелет византийского монаха, который скован железными цепями из колец, стал очень ценной находкой. Его обнаружили в гробнице в виде ящика из каменных плит. Она находилась возле двух небольших закрытых ниш в центральной апсиде храма, которые монахи использовали как кельи.

По словам экспертов, цепи служили признаком благочестия и считались частью аскетической традиции. Христианские монахи-аскеты еще с античных времен довольно активно практиковали самолишения во имя искупления грехов.

Ученые отмечают, что такая форма аскетизма зародилась в Сирии в IV–V веках, она часто упоминается в исторических источниках. Известна она была и на Руси, где железные цепи, кольца называли веригами.