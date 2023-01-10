Максима Галкина лишат наград Кузбасса

С такой инициативой выступили ветераны региона, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев ее поддержал.

Максима Галкина, который признан в России иноагентом, лишат наград Кемеровской области. Соответствующую инициативу совета ветеранов Кузбасса поддержал губернатор Сергей Цивилев, сообщает Рамблер.

"Цивилев выказал поддержку обращению регионального совета ветеранов по лишению Максима Галкина наград Кузбасса. В частности, - медали "За веру и добро", которая была вручена артисту в 2004-м году, а также ордена Почета Кузбасса, врученного ему в 2013-м году", - говорится в официальном Telegram-канале главы региона.

В сентябре 2022-го года Минюст включил Максима Галкина в перечень физлиц-иноагентов. В обосновании такого решения в отношении шоумена указано "осуществление политической деятельности", в сведениях об иностранных источниках значится Украина.

В начале января в интернете опубликовали видео с концерта в Дубае, где Галкин произносит лозунг украинских националистов.

"Мы, члены ветеранской организации Кузбасса (а нас 800 тысяч человек), считаем, что неприемлемо подобное отношение к своей Родине, где ты родился и вырос, получил образование и высокооплачиваемую работу. Такой человек, предавший, по сути, интересы своего Отечества, наград не достоин", - отмечено в обращении кузбасских ветеранов.