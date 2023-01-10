Гарри и Меган эвакуировались из Монтесито по приказу властей

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в Калифорнии, где в понедельник была объявлена эвакуация в ряде городов.

Десятки тысяч человек остались без электроснабжения, а в некоторых школах отменили занятия. По словам властей, число погибших в результате шторма выросло с 12 до 14 человек в понедельник.

Власти города Монтесито и окружающих долин приказали провести полную эвакуацию.

Она проходит в пятую годовщину трагедии, в результате которой в городе погибли 23 человека, после того, как селевые потоки разрушили 100 домов.

В городе, расположенном между горами и Тихим океаном, живут многие знаменитости, в том числе ведущая ток-шоу Опра Уинфри, принц Гарри и его жена Меган с двумя детьми.

Приказ об эвакуации затронул около 10 000 человек. Шериф округа Санта-Барбара Билл Браун заявил, что решение было принято из-за продолжающихся проливных дождей.

Нет никаких признаков того, что ситуация может измениться до наступления темноты. По его словам, реки выходят из берегов, и многие дороги затоплены.