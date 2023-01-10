Критикуемый Кадыровым генерал Лапин возглавил ГШ Сухопутных войск России

Генерал Александр Лапин, ранее критикуемый Рамзаном Кадыровым за действия в Украине, назначен на должность начальника ГШ Сухопутных войск.

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных Сил России, сообщает RBK, со ссылкой на свои информированные источники.

Ранее офицер подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, за действия в ходе проведения спецоперации в Украине.

В частности, за отход подразделений российской армии из Красного Лимана, чеченский лидер призвал "разжаловать Лапина до рядового".и "отправить на передовую смывать позор кровью".

Генерал Лапин до октября 2022 года был командующий группировкой российских войск "Центр" в Украине.