Тольяттинская Снегурочка: в 61 выглядит на 35 и разгуливает по городу полуобнаженной в мороз

Знаменитую Снегурочку в Тольятти знают все. Недавно женщина отметила 61-й день рождения, но больше 35 ей никто не дает. Худенькая, стройная, с моложавым лицом, она любит ходить зимой без одежды.

Зовут Снегурочку Галина Кутерева. Последние 10 лет местные горожане уже не удивляются ее необычным зимним нарядам.

Даже в лютый мороз женщину можно увидеть в топике, с обнаженным животом, короткой юбочке, в босоножках с высоким каблуком на босую ногу.

Бывает, выносит мусор в одном купальнике, когда стоят сильные морозы и все вокруг в пуховиках.

В последнее время Галина отказывается даже от обуви и предпочитает ходить босиком.

Незнакомые люди, встречая это стройное, изящное, улыбчивое создание, оборачиваются с отвисшей челюстью. Кто-то крутит у виска, кто-то хлопает в ладоши в восхищении.

Все мужчины заглядываются, предлагают согреть. Полуобнаженная барышня вызывает шок даже у уличных собак. Водители останавливаются и сигналят вслед.

Все хотят сфотографироваться с обворожительной Снегурочкой. Галина с улыбкой соглашается сделать совместное селфи на память.

Женщина никогда не пользовалась декоративной косметикой, и не красила волосы. Сейчас у нее красивая седая длинная прическа.

Лицо доброжелательное, выглядит очень молодо даже без фотошопа. Очень стройная фигура, которой позавидуют девушки.

Родилась Снегурочка в 1962 году 1 января, в городе Ровеньки Луганской области. Росла очень болезненным хилым ребенком.

Болела почти постоянно и все время мерзла, даже в 35-градусную жару.

Зимой и вообще родители кутали ее в сто шуб. Но болезни не отступали, бесконечные ОРВИ, грипп, насморк, воспаления легких. Родители были в отчаянье.

Как-то выросла, вышла замуж, даже родила дочь. Осела в Тольятти. Проблемы со здоровьем преследовали: микроинсульт, мастопатия, рак желудка и кишечника.

От химиотерапии Галина отказалась, пробовала нетрадиционную медицину. Ничего не помогало, пока... не начала закаляться.

Женщина постепенно стала отказываться от одежды. Теперь она ходит в топике, едва прикрывающем грудь, мини юбке или коротких шортиках и босиком.

Сначала Галина Кутерева обливалась холодной водой в морозы, потом отказалась от теплого гардероба.

Адаптация к холоду проходила тяжело:

"Первое время, пока организм адаптировался к новому режиму, я часто простужалась, сопли текли рекой, я мерзла, но до бронхитов и тем более воспалений легких дело всё равно не доходило. Это было 10 лет назад, с тех пор я ни разу не болела. И наконец перестала мерзнуть: мне тепло на ветру, холоде, даже в лютый мороз. Если чувствую, что мне становится прохладно, считаю это сигналом продолжать тренировки по закаливанию"

Новый образ жизни повлек за собой очевидный плюс: можно не покупать зимнюю одежду, а она стоит недешево.

К тому же 61-летняя Снегурочка отказалась от мяса и вообще ест очень мало "как птичка". Женщина употребляет фрукты, орехи, овощи, немного сыра и уже 7 лет совсем не пьет воды.

"Супы, каши, салаты и пловы — их я не употребляю, мяса — тем более. Мне достаточно кусочка банана, небольшой слойки с сыром, зерен граната или ягод. Редко ем рыбу, сваренную без кожи. Бывает, съедаю яйцо со скорлупой. Когда хочу пить, съедаю одну помидорку или веточку винограда"

В свое время у Галины возникли трудности на работе, где ее необычный наряд, мягко говоря, не устраивал начальство. Работала женщина няней в детском саду всю жизнь.

С коллегами и руководством сложились теплые отношения, но с работы все равно пришлось уходить. На заведующую сада стали давить "сверху".

Достигнув пенсионного возраста, Галина ушла.

Однажды Галину Кутереву пригласили на телешоу "Мужское/Женское". Там она познакомилась с стриптизером Сергеем Глушко (более известен как Тарзан).

Личный пример чудо-женщины впечатлил Тарзана. На передаче Снегурочка выступила с высказыванием, которое очень пришлось по душе актеру:

"Чем меньше на мне одежды, тем лучше, ближе к природе я себя чувствую».

Реакцией Сергея Глушко были бурные аплодисменты и искренние слова поддержки: "Понимаю! Одобряю!"