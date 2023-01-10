BBC: волна коронавируса поразила почти все население провинции Хэнань Китая

За последние дни волна коронавирусной инфекции поразила почти все 88 миллионное население провинции Хэнань Китая

В третьей по численности населения провинции Китая - Хэнань инфицированно почти 90% жителей, сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

Телеканал сообщает, что всего в регионе проживает 88,5 миллиона человек, при этом большинство из них заразились за последние дни.

По сообщению местных властей, пик заболеваемости спадает, так как в больницах мест становится больше.

Сообщение BBC сильно противоречит информации официального Китая. По версии Пекина в стране с населением 1,4 миллиарда человек, после отмены политики "нулевого ковида" заразилось всего 130 тысяч человек. Умерло - 30 человек.