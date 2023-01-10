Пушилин: после взятия Соледара создаются хорошие условия для освобождения Артемовска

Такое мнение временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин высказал в интервью журналистам в эфире Первого телеканала.

Как заявил Пушилин, когда российская армия освободит Соледар, ей откроются хорошие перспективы для освобождения Артемовска, а также Северска, где украинская армия имеет достаточно серьезные позиции. Также, по мнению Пушилина, после освобождения Артемовска появляются хорошие возможности для дальнейшего освобождения территории республики, включая Краматорское направление.

В настоящее время за населенный пункт Соледар идут жесткие бои между украинскими и российскими воинскими подразделениями. Неоднократно появлялась информация об освобождении данного города, однако впоследствии она опровергалась представителями российского военного командования. По мнению экспертов, а также руководителя ВЧК «Вагнер» Пригожина, город будет взят российскими войсками уже в ближайшее время.