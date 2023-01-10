В США проходит судебное разбирательство против Байдена: рассматривается дело о мигрантах

Белому дому и президенту Америки Джо Байдену в частности предъявлены обвинения. Истцом выступает губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Рон Десантис обвиняет правительство США в позволении многочисленным мигрантам из Кубы, Никарагуа, Венесуэлы, Гаити въезжать в страну без особого пограничного контроля.

Такой подход создает "огромную нагрузку на города в Техасе и за его пределами".

Как утверждает губернатор Флориды, лица, прибывающие из указанных стран, представляют угрозу обществу и опустошают бюджет.

Тюремные учреждения, медицинские организации, школы уже переполнены мигрантами.

Защита Байдена заявляет в ответ: число мигрантов в приграничной территории растет не один десяток лет, и какая-то новая миграционная политика сейчас не проводится.

А это значит, обвинять нынешнее правительство в сложившейся ситуации нельзя.

До этого Джо Байден выступил с предложением отправить дополнительные силы в район южной границы и усовершенствовать процедуру ускоренной депортации мигрантов, прибывающих нелегально.

В Нью-Йорке был введен режим чрезвычайной ситуации по причине большого притока нелегалов и беженцев.

В город приехало более 17 000 человек, в основном из Южной Америки через южную границу США. Огромная волна мигрантов наблюдается уже с апреля прошлого года.