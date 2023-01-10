Мороз заявила, что постельная сцена Асмус и Янковского в картине Текст роскошная
2023-01-10 13:31
Актриса Дарья Мороз охарактеризовала интимную сцену Кристины Асмус и Ивана Янковского в картине "Текст" как роскошную.
Дарья Мороз в интервью изданию "Вокруг ТВ" сообщила, как относится к интимным сценам в кино.
Актриса считает, что использование постельных сцен обосновано тогда, "когда тело - это инструмент, когда это снято красиво и художественно".
Мороз призналась, что сама она человек стеснительный и даже, когда ее одевали в мини-юбку, она чувствовала себя будто без нижнего белья.
Дарья также заявила, что "откровенный" эпизод Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме "Текст" считает "роскошным".
Опубликовано: Наталья Гончарова