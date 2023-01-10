После госпитализации Инна Чурикова восстанавливается в домашней обстановке и мечтает о театре

В июле прошлого года актриса из-за неудачного падения со сцены попала в реанимацию Боткинской больницы. Сейчас 79-летняя Чурикова чувствует себя удовлетворительно, но на сцену пока не выходит.

Инну Чурикову забрали в больницу с переломом ребер, грудины и повздошной кости. Несколько месяцев она находилась в больнице. К концу прошлого года ее выписали домой.

Любимица публики рвется в театр на сцену, но врачи пока ей это запрещают. Период восстановления еще не завершен. До этого еще далеко.

Муж актрисы, режиссер Глеб Анатольевич Панфилов:

«Инна Михайловна не работает пока в театре по состоянию здоровья. Пауза сейчас»

Инна Чурикова самостоятельно занимается домашними делами, чувствует себя хорошо и мечтает поскорее вернуться к любимой работе.

Скорее всего, возвращение в театр состоится в феврале этого года.

Актриса в свои 79 лет продолжает активно заниматься сценической деятельностью.

В одном из своих интервью она заверила, что на пенсию не собирается и будет продолжать радовать зрителей и себя новыми выходами на сцену.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер:

"Три дня назад разговаривал с Инной Михайловной. Улыбается. Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет. Инна Михайловна рвется в театр, хочет играть в спектакле "Ложь во спасение"

По словам Варшавера, ближайшая постановка с участием Чуриковой внесена в репертуар на февраль.