Эксперты уточнили, на самом ли деле китайцы плюются и едят все подряд

Некоторые культурные особенности этой азиатской страны могут вызвать шок у европейца, однако многие привычки и обычаи китайцев придуманы.

По поводу КНР бытует много мифов и заблеждений. Какие именно легенды придумывают про Поднебесную?

Едят всякую гадость

Все слышали, что в Китае едят все: личинок шелкопряда, цикад, саранчу, скорпионов и тараканов. То есть, таких насекомых, уже само упоминание которых у русского человека вызывает содрогание.

Это утверждение имеет под собой почву, однако это далеко не вся правда. В основном такие изыски ценятся на юге страны и интересуют туристов. А некоторые китайцы вообще в ответ на вопрос, как они это могут есть, отвечают, что на самом деле не едят, потому что "они не сумасшедшие", и это "только для туристов".

Плюются

Есть привычка у китайцев, вызывающая отторжение у европейцев. К примеру, для жителей этой страны норма - плеваться на улице. И в целом они не фанаты чистоты вокруг себя.

Разрезы на попе в штанишках детей

Еще больший культурный шок вызывают детишки, которые могут справлять свою нужду в любом месте. Для этого на их штанишках есть специальные молнии в районе попы. Правда, молодые китайцы европеизировались, и разрезы для попы на детской одежде не очень приветствуют.