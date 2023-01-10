Армения отказывается принимать учения ОДКБ в 2023 году

Армения объявила во вторник, 10 января, об отказе от проведения военных учений ОДКБ в 2023 году из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Армения умножила признаки раздражения по отношению к своему российскому союзнику, которого она обвиняет в том, что он не реагирует на «провокации» Азербайджана вокруг Карабаха, где развернут российский миротворческий контингент.

Армения ранее раскритиковала ОДКБ за то, что организация «отказалась осудить действия Азербайджана», и Россию за то, что она не сыграла свою роль «гаранта безопасности» для Армении.