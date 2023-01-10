Психолог Зберовский заявил, что у Варнавы проблемы с алкоголем и депрессией

Психолог Андрей Зберовский заявил, что у звезды "Comedy Woman" Екатерины Варнавы были проблемы с алкоголем и наблюдались депрессивные эпизоды.

Изможденный вид и болезненная худоба юмористки и актрисы Екатерины Варнавы беспокоят ее фанатов.

Психолог Андрей Зберовский сообщил, что у знаменитости были проблемы с алкоголем. Депрессия - также заболевание, с которым Екатерина знакома не понаслышке.

По словам специалиста, эти моменты артистке необходимо проработать, вернувшись к женственному образу, в котором Екатерина и обрела популярность.