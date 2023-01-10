Доктор Мясников рассказал, для кого мед может быть опасным

Этот натуральный продукт нравится взрослым и детям, лакомство употребляют с чаем, добавляют в десерты и даже соусы.

Теледоктор Александр Мясников заявил, что такой популярный продукт, как мед, может таить в себе определенную опасность.

В передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» эксперт назвал мед основным источником ботулизма для детей. Поэтому, подчеркнул специалист, эту сладость нельзя давать малышам до года.

Мясников также добавил, что ботулотоксин может также находиться в мясных либо овощных консервах.

Он подчеркнул, что ботулизм очень тяжелое и опасное для жизни заболевание.

Медики советуют более внимательно относиться к выбору консервов и лучше отказаться от них, если там вздута крышка. И советуют при заготовке домашних консервов использовать уксус и заготавливать соления по проверенным рецептам.