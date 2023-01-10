Песков: США и НАТО являются стороной конфликта на Украине

По словам кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты Америки и Североатлантический альянс де-факто являются косвенной стороной конфликта между Россией и Украиной.

Как заявил Песков, это подтверждается тем, что страны Запада постоянно накачивают Украину современными вооружениями, военными технологиями, а также разведывательной информацией. По мнению Пескова, тем самым НАТО и США фактически стали одной из сторон военных действий на Украине.

Также пресс-секретарь российского президента предупредил страны Запада о недопустимости изъятия российских активов, заявив, что на подобные действия последует быстрый и жесткий ответ. Кроме этого, подобная конфискация с точки зрения международного права не будет иметь никакой юридической легитимности.