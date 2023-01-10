Михалков впервые после госпитализации обратился к своим поклонникам, поблагодарив за поддержку

Никита Михалков призвал поклонников получать информацию о состоянии его здоровья в официальном Телеграм-канале, так как сведения в СМИ часто оказываются недостоверными.

Режиссер Никита Михалков поблагодарил фанатов за поддержку.

Кинодеятель сообщил, что пока находится в больнице, где получает необходимое лечение.

Никита Сергеевич призвал поклонников сведения о его здоровье получать из его же Телеграм-канала и никак иначе, так как то, что появляется в СМИ, часто не соответствует правде.