Михалков впервые после госпитализации обратился к своим поклонникам, поблагодарив за поддержку
2023-01-10 16:31
Никита Михалков призвал поклонников получать информацию о состоянии его здоровья в официальном Телеграм-канале, так как сведения в СМИ часто оказываются недостоверными.
Режиссер Никита Михалков поблагодарил фанатов за поддержку.
Кинодеятель сообщил, что пока находится в больнице, где получает необходимое лечение.
Никита Сергеевич призвал поклонников сведения о его здоровье получать из его же Телеграм-канала и никак иначе, так как то, что появляется в СМИ, часто не соответствует правде.
Опубликовано: Наталья Гончарова